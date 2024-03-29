Цьогоріч запустять потяг Київ — Кошице

Новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице планується запустити цього року. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ — Кошице.



Маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово — Матовске Войковце.