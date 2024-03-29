Google почав відображати баланси криптовалютних адрес у мережах біткоїна, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon і Fantom. Про це пише ForkLog.
29 березня 2024, 19:39
У Google з’явилася функція відстеження криптогаманців
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«Баланс показує тільки нативний токен для кожної мережі. Тимчасова мітка останнього оновлення показує баланс на момент останньої зовнішньої транзакції. Дані оновлюються із затримкою», — йдеться у виносці до основної інформації.
У березні Google інтегрувала функцію перегляду гаманців на домени Ethereum Name Service у результатах пошуку. Інформація про стан адрес довантажується з Etherscan.
Джерело: Мінфін
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