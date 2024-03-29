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29 березня 2024, 11:45

Близько 70% українців вірять у відновлення економіки після війни — опитування

Близько 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна відновить економічний потенціал після перемоги. Про це заявив безпековий аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Тарас Жовтенко, презентуючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо оцінки українцями зусиль держави з відновлення, передає Укрінформ.

Близько 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна відновить економічний потенціал після перемоги.

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«Є запас міцності, оптимізму в українському суспільстві, який у першу чергу спрямований на кінцевий результат, на те, що Україна не просто відновить те, що втратила під час війни, а вийде на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. 68,3% громадян вірять, що це можливо», — сказав Жовтенко.

За даними дослідження, не згодні з цим твердженням 15% респондентів. Найбільш скептично налаштовані щодо здатності країни відновити свій соціально-економічний потенціал мешканці південних областей: 31% респондентів із південних регіонів не вірять у це, порівняно з медіанним значенням 13% в решті регіонів.

Процес повоєнного відновлення України, на думку більшості, не буде швидким і займе щонайменше від 2 до 5 років. Так вважає 16,5% респондентів. 21% опитаних оцінили тривалість процесу відновлення у 5−8 років. 18% опитаних відводять етапу відбудови 8−10 років. 22% респондентів вважають, що Україні знадобиться понад 10 років для відновлення після війни.

Сповільнювати темп повоєнної відбудови можуть, на думку опитаних, передусім величезний масштаб руйнувань (70%), корупція на національному (58%) та місцевому рівнях (52%).

Найактуальнішими напрямами повоєнного відновлення країни більшість опитаних вважає: розмінування територій (76,5%); відновлення зруйнованого житла та інфраструктури (73%); психологічну допомогу (51%); інтеграцію ветеранів у післявоєнне життя (51%) і створення нових робочих місць та перекваліфікацію працездатного населення (50,5%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+22
Riojas
Riojas
29 березня 2024, 12:14
#
Опрос в детском саду проводили? Верите ли вы, а на чем основана эта вера, какие к этому предпосылки? Просто продемонстрировать «запас незламности»? Скоро статья будет как в рахе, за оскорбление чувств верующих в евроатлантическую интеграцию, границы 91 года и восстановление
+
+7
Андрій М***к
Андрій М***к
29 березня 2024, 12:23
#
А чого не 73%?
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