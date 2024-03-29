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29 березня 2024, 10:07

росія продовжила атакувати українську енергосистему. У деяких регіонах — аварійні відключення

росія вчерговий раз атакувала українську енергосистему, в результаті чого в деяких регіонах застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

росія вчерговий раз завдала атаку на українську енергосистему, в результаті чого в деяких регіонах застосовані аварійні відключення.
Фото: t.me/dsns_telegram

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Пошкодження енергетичної інфраструктури

За його словами, пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

«Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами», — зазначив прем'єр.

Аварійні відключення

В Укренерго заявили, що наразі в Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення.

На Харківщині запроваджені графіки погодинних відключень.

Атака рф

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у Telegram, що росія вночі 29 березня випустила по Україні майже сотню дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Українська ППО знищила 84 ворожі цілі, зокрема 56 безпілотників, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
29 березня 2024, 11:18
#
Потрібне ППО, то купляй. Ні треба дороги робити
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