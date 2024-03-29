Росіян обкладуть податками за всі покупки в іноземних інтернет-магазинах

У росії скасують безмитний поріг для покупок в іноземних інтернет-магазинах. Тепер будь-які замовлення обкладатимуться ввізними зборами незалежно від їхньої вартості. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на знайоме з дискусією з цього питання джерело.

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Цю інформацію підтвердив також представник Євразійської економічної комісії (ЄЕК).

За його словами, безмитний поріг буде скасовано після набрання чинності поправками до митного законодавства Євразійського економічного союзу.

Зокрема, нова концепція, про яку країни об'єднання домовилися наприкінці грудня минулого року, передбачає запровадження поняття товарів електронної торгівлі та передбачає вимогу сплачувати за її реалізації фізособам обов'язкові збори.

Зміни спрямовані на «виведення товарів, придбаних за допомогою електронних ресурсів, в окрему категорію з особливостями митного адміністрування», пояснив представник ЄЕК. Рішення ухвалене на наднаціональному рівні, проте воно потребує ратифікації національними парламентами, наголосив він.

Про скасування безмитного ввезення товарів для інтернет-покупок 26 березня повідомив статс-секретар — заступник міністра фінансів Олексій Сазанов. За його словами, безмитне ввезення збережеться лише для посилок від однієї фізичної особи іншій фізичній особі.

Уряду необхідно ліквідувати всі вартісні пороги, що дозволяють перевозити іноземні товари без сплати мит, говорив 21 березня тимчасово виконуючий обов'язки керівника Федеральної митної служби Руслан Давидов.

До цього «Інтерфакс» з посиланням на джерело писав, що ставка для товарів вище за поріг 200 євро може становити від 5 до 15%. Передбачалося, що максимальний розмір мита може бути встановлений для окремих видів харчової та сільгосппродукції, виробів легкої промисловості, дорогоцінного каміння та металів та виробів з них, деяких видів будматеріалів, а також автотранспорту.

Своєю чергою, мінімальна ставка 5% може поширитися на ввезення тварин та рослин, фруктів та горіхів, кави, чаю та какао, кормів для тварин, хімічної, у тому числі фармацевтичної продукції, поліграфічної продукції, текстилю, продукції чорної та кольорової металургії, електроприладів та оптики. За рештою категорій товарів ставка на ввезення становитиме 10%.

Наразі поріг безмитного ввезення для всіх іноземних товарів, які купують фізичні особи, що знаходяться на території ЄАЕС, становить 1 000 євро. Все, що вище за цей рівень або важче за вагу в 31 кг, оподатковується ставкою 15% від вартості замовлення, але не менше 2 євро за 1 кг.

При цьому з 1 квітня поріг знову повернеться до рівня 200 євро, оскільки ЄЕК не продовжила його підвищеного рівня, запровадженого на тлі санкцій за війну в Україні.