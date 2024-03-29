Росіян обкладуть податками за всі покупки в іноземних інтернет-магазинах

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 березня 2024, 11:13

Росіян обкладуть податками за всі покупки в іноземних інтернет-магазинах

У росії скасують безмитний поріг для покупок в іноземних інтернет-магазинах. Тепер будь-які замовлення обкладатимуться ввізними зборами незалежно від їхньої вартості. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на знайоме з дискусією з цього питання джерело.

У росії скасують безмитний поріг для покупок в іноземних інтернет-магазинах.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цю інформацію підтвердив також представник Євразійської економічної комісії (ЄЕК).

За його словами, безмитний поріг буде скасовано після набрання чинності поправками до митного законодавства Євразійського економічного союзу.

Зокрема, нова концепція, про яку країни об'єднання домовилися наприкінці грудня минулого року, передбачає запровадження поняття товарів електронної торгівлі та передбачає вимогу сплачувати за її реалізації фізособам обов'язкові збори.

Зміни спрямовані на «виведення товарів, придбаних за допомогою електронних ресурсів, в окрему категорію з особливостями митного адміністрування», пояснив представник ЄЕК. Рішення ухвалене на наднаціональному рівні, проте воно потребує ратифікації національними парламентами, наголосив він.

Про скасування безмитного ввезення товарів для інтернет-покупок 26 березня повідомив статс-секретар — заступник міністра фінансів Олексій Сазанов. За його словами, безмитне ввезення збережеться лише для посилок від однієї фізичної особи іншій фізичній особі.

Уряду необхідно ліквідувати всі вартісні пороги, що дозволяють перевозити іноземні товари без сплати мит, говорив 21 березня тимчасово виконуючий обов'язки керівника Федеральної митної служби Руслан Давидов.

До цього «Інтерфакс» з посиланням на джерело писав, що ставка для товарів вище за поріг 200 євро може становити від 5 до 15%. Передбачалося, що максимальний розмір мита може бути встановлений для окремих видів харчової та сільгосппродукції, виробів легкої промисловості, дорогоцінного каміння та металів та виробів з них, деяких видів будматеріалів, а також автотранспорту.

Своєю чергою, мінімальна ставка 5% може поширитися на ввезення тварин та рослин, фруктів та горіхів, кави, чаю та какао, кормів для тварин, хімічної, у тому числі фармацевтичної продукції, поліграфічної продукції, текстилю, продукції чорної та кольорової металургії, електроприладів та оптики. За рештою категорій товарів ставка на ввезення становитиме 10%.

Наразі поріг безмитного ввезення для всіх іноземних товарів, які купують фізичні особи, що знаходяться на території ЄАЕС, становить 1 000 євро. Все, що вище за цей рівень або важче за вагу в 31 кг, оподатковується ставкою 15% від вартості замовлення, але не менше 2 євро за 1 кг.

При цьому з 1 квітня поріг знову повернеться до рівня 200 євро, оскільки ЄЕК не продовжила його підвищеного рівня, запровадженого на тлі санкцій за війну в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+54
Sarevok
Sarevok
29 березня 2024, 11:18
#
И нафига мне это знать?
+
+34
timion
timion
29 березня 2024, 11:45
#
Что б понимать как в расее все плохо — а у нас хорошо)
+
+24
Exba
Exba
29 березня 2024, 11:45
#
У нас любят копировать подобный опыт, это скрытое предупреждение
+
+9
Андрій М***к
Андрій М***к
29 березня 2024, 12:24
#
Чекєамо на заяву від гетьманцева через 3…2…1…повторимо не бачений успіх пахомії
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами