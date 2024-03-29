Минулої доби українські захисники ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 440 790 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 березня 2024, 8:24
Втрати ворога за 28 березня: 820 російських окупантів, 8 танків та 56 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 440790 (+820) осіб,
- танків — 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 13264 (+27) од,
- артилерійських систем — 10991 (+28) од,
- РСЗВ — 1023 (+2) од,
- засоби ППО — 735 (+6) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8656 (+56),
- крилаті ракети — 2022 (+5),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14645 (+50) од,
- спеціальна техніка — 1807 (+7)
Джерело: Мінфін
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