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28 березня 2024, 19:06

НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП

Національний банк оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через систему електронних платежів НБУ (СЕП). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через систему електронних платежів НБУ (СЕП).
Фото: НБУ

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Так, унесено зміни до постанови правління НБУ від 3 березня 2023 року № 16 «Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті».

Зокрема, Нацбанк відтермінував строк набрання чинності пункту 58 Інструкції № 16 щодо обов’язку учасника СЕП зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у Центрі оброблення СЕП (ЦОСЕП) з 1 травня 2024 року на 1 січня 2025 року.

«Таке відтермінування дасть змогу учасникам СЕП здійснити необхідні доопрацювання їх систем автоматизації та перебудувати відповідні бізнес-процеси для забезпечення виконання зазначеної вимоги», — йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того, у змінах до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті передбачено:

розширення переліку виключень з обов’язку учасника СЕП забезпечити зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години виключеннями щодо:

  • попереднього зарахування коштів за платіжною операцією на окремий рахунок, визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань заходів захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, з метою забезпечення виконання учасником СЕП функцій агента валютного нагляду за відповідністю здійснюваних операцій валютному законодавству України;
  • виконання учасником СЕП технологічних робіт для обслуговування системи автоматизації учасника СЕП, унаслідок яких платіжна операція не може бути завершена в установлений строк, за умови, що виконання таких технологічних робіт здійснюється в часи найменшої активності платіжних операцій клієнтів та про них попередньо повідомлено ЦОСЕП та клієнтів із зазначенням дати та часу їх проведення та очікуваної тривалості виконання.

встановлення обов’язку для небанківського надавача платіжних послуг для включення інформації про нього до довідника небанківських надавачів платіжних послуг забезпечити відповідну адаптацію його програмно-технічних засобів до технології роботи СЕП та отримати:

  • від Національного банку підтвердження повної взаємодії з банком / філією банку — учасником СЕП, у якому / якій йому відкрито розрахунковий рахунок на стенді СЕП;
  • від банку / філії банку — учасника СЕП, в якому/якій йому відкрито розрахунковий рахунок, підтвердження повної взаємодії із зазначеним / зазначеною банком / філією банку — учасником СЕП.

Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 27 березня 2024 року № 36, яка набирає чинності з 29 березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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