До закриття міжбанку курс долара знизився на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро подешевшало на 24 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу.
28 березня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 28 березня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 28 березня
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Закриття 28 березня
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Зміни
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39,34/39,37
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39,13/39,17
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21/20
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42,50/42,51
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42,26/42,30
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24/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,05−39,50 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 43,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,35−39,45, євро — 42,80−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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