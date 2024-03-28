Економіка США у четвертому кварталі зросла на 3,4%

Економіка США у четвертому кварталі 2023 року збільшилась на 3,4% у перерахунку на річні темпи, йдеться в остаточному звіті Міністерства торгівлі країни. Раніше повідомлялося про менш значний підйом — на 3,2%.

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Як змінилася економіка

Аналітики, опитані Trading Economics, не очікували перегляду раніше оголошеної оцінки.

Зростання ВВП суттєво сповільнилося порівняно з третім кварталом, коли воно склало 4,9%.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у жовтні-грудні підвищилися на 3,3% (попередньо повідомлялося про зростання на 3%). Держвитрати зросли на 4,6% (4,2%).

Обсяг експорту підвищився на 5,1%, імпорт — на 2,2%. Раніше було оголошено підвищення першого показника на 6,4%, другого — на 2,7%.

Оцінку зростання капіталовкладень у нежитлові активи підвищено до 3,7% з 2,4%, у житловий сектор — знижено до 2,8% з 2,9%. Інвестиції в інтелектуальну власність збільшилися на 4,3% (3,3%), обладнання — знизилися на 1,1% (-1,7%).

Індекс PCE Core (споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), який уважно відстежує Федеральна резервна система при оцінці ризиків інфляції, у четвертому кварталі зріс на 2% щодо попередніх трьох місяців (раніше повідомлялося про його підвищення на 2,1%).

За підсумками всього 2023 американська економіка збільшилася на 2,5% після підйому на 1,9% роком раніше. Прогноз Федеральної резервної системи становив 2,6%.

Попередні дані щодо динаміки ВВП США за перший квартал 2024 року будуть оприлюднені 25 квітня.