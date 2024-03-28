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28 березня 2024, 16:17

У НБУ розповіли про роботу банків у регіонах з найбільшими перебоями світла

Національний банк проаналізував ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих чотирьох регіонах та по країні загалом після масової атаки на об'єкти критичної інфраструктури 22 березня. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Національний банк проаналізував ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих чотирьох регіонах та по країні загалом після масової атаки на об'єкти критичної інфраструктури 22 березня.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Можу констатувати, що об'єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів», — заявив Пишний.

Він також додав, що через повернення екстрених відключень банки чи не вперше масово випробували роботу відділень, які ще наприкінці 2022 року були спеціально додатково оснащенні для роботи в умовах тривалої відсутності електрики чи зв’язку.

«Результат маємо більш ніж задовільний. Спрацювали практично всі банківські відділення, які входять до об'єднаної мережі Power Banking, а їх загалом понад 2400 (фактично кожне друге банківське відділення в країні). Із них 602 — працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів», — розповів Пишний.

Голова НБУ визнав, що були кілька випадків технічних збоїв. Проте банки оперативно замінили або відремонтували техніку та налагодили свою роботу. Наразі банки проводять додаткову перевірку техніки та тренування персоналу.

«Тож, на практиці підтверджено, що банківська система готова в складних умовах та забезпечить надання фінансових послуг громадянам за будь-яких умов», — підсумував Пишний.

Мапу відділень мережі Power Banking можна подивитися за цим посиланням.

Джерело: Мінфін
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