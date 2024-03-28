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28 березня 2024, 15:58

П'ята частина світових нафтопереробних заводів знаходиться під загрозою закриття

Понад 20% світових нафтопереробних заводів знаходяться під загрозою закриття, оскільки рентабельність бензину слабшає, а тиск на скорочення викидів вуглецю зростає. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналіз енергетичної консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Понад 20% світових нафтопереробних заводів знаходяться під загрозою закриття, оскільки рентабельність бензину слабшає, а тиск на скорочення викидів вуглецю зростає.
Фото: pixabay.com

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З 465 проаналізованих нафтопереробних активів консалтингова компанія оцінила близько 21% глобальних нафтопереробних потужностей у 2023 році під певним ризиком закриття.

У Європі та Китаї знаходиться найбільша кількість об'єктів високого ризику, що ставить під загрозу близько 3,9 мільйона барелів на день (б/д) нафтопереробних потужностей.

В Європі налічується 11 об'єктів, на які припадає 45% усіх заводів високого ризику, йдеться у звіті.

Близько 30 європейських нафтопереробних заводів уже припинили роботу з 2009 року, свідчать дані промислової організації Concawe. Наразі в експлуатації залишається майже 90.

Ця серія закриття була спричинена конкуренцією з боку нових заводів на Близькому Сході та в Азії, а також впливом пандемії COVID-19.

Очікується, що рентабельність бензину знизиться до кінця цього десятиліття через зниження попиту та пом’якшення санкцій проти росії. Також очікується, що почнуть діяти податки на викиди вуглецю.

«Експлуатаційні витрати можуть зрости настільки, що закриття може бути єдиним варіантом», — сказала Емма Фокс, старший аналітик відділу нафти та хімічних речовин Wood Mackenzie.

Тим часом гігантський нафтопереробний завод Dangote в Нігерії може покласти край багаторічній торгівлі бензином з Європи до Африки на суму $17 млрд на рік. Це додатково тисне на європейські нафтопереробні заводи, які вже перебувають під загрозою закриття через посилення конкуренції.

Крім того, 7 китайських об'єктів з високим ризиком — це невеликі приватні нафтопереробні заводи. Вони підпадають під більш суворі регулювання уряду та конкурують з більшими інтегрованими заводами, які, як правило, є державними та більш технологічно складними.

Джерело: Мінфін
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