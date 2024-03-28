Економіка Великобританії у четвертому кварталі 2023 року скоротилася на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS), який надав остаточні дані.
28 березня 2024, 15:36
ВВП Великобританії у четвертому кварталі скоротився на 0,3%
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Що відбувається з економікою
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, також передбачав спад на 0,3%.
У третьому кварталі минулого року ВВП Великої Британії зменшився на 0,1%.
Зниження ВВП за підсумками двох кварталів поспіль означає, що економіка перебуває у рецесії. Технічна рецесія у Британії відзначена вперше з часів пандемії COVID-19 у 2020 році.
Висока інфляція та вартість запозичення, а також слабкий зовнішній попит негативно вплинули на ділову активність у країні.
Споживчі витрати у Британії у жовтні-грудні зменшились на 0,1%, державні витрати — зросли на 0,1%, валові капіталовкладення збільшились на 0,9%.
Джерело: Мінфін
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