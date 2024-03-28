Велика Британія регулюватиме меми про криптовалюти

Регулятор фінансових послуг Британії оголосив про вказівки для компаній, що надають фінансові послуги, і впливових осіб у соціальних мережах, які створюють меми про криптовалюти та інші інвестиції, намагаючись подолати зростання кількості шахрайств у цій сфері. Про це повідомляє CNBC.

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Управління з питань фінансової поведінки (FCA) заявило, що будь-який маркетинг фінансових продуктів, включаючи ті, що представлені в мемах, має бути чесним, зрозумілим і не вводити в оману.

Регулятор зазначив, що особи, які впливають на фінансові соціальні мережі, або «фінфлюенсери», повинні отримати схвалення призначеного представника FCA, перш ніж публікувати рекламу та меми про фінансові продукти та послуги.

«Просування — це не лише лайки, а й закон. Ми вживемо заходів проти тих, хто незаконно рекламує фінансові продукти», — заявила у вівторок Люсі Каслдайн, директор зі споживчих інвестицій FCA.

У FCA заявили, що у 2022 році регулятор видалив понад 10 000 оманливих оголошень про фінансові послуги.

Рекламні криптомеми

Британський регулятор також заявив, що використання мемів у рекламних акціях особливо поширене в індустрії криптовалют.

Криптомеми особливо поширені в Telegram, популярній платформі серед ентузіастів цифрових валют. Reddit — ще одне місце, де широко обговорюють криптовалюту.

Користувачі чатів і форумів повинні знати, що фінансові акції на цих каналах все ще підпорядковуються правилам FCA.

Зростання фінансових шахрайств

Цей крок є частиною спроби FCA придушити зростання фінансових шахрайств. Шахрайство різко зросло під час пандемії COVID-19, оскільки все більше споживачів зверталися до онлайн-платформ у своїх банківських та інвестиційних потребах.

У жовтні 2023 року FCA почало вимагати, щоб фірми, які бажають просувати споживчі криптоінвестування у Великій Британії, були авторизовані або зареєстровані в регуляторному органі, або щоб їхній маркетинг був схвалений уповноваженою фірмою.