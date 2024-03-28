Українська «Фармак» купила польську фармкомпанію Symphar

Міжнародний офіс «Фармак» закрив угоду з придбання польської Symphar, ставши 100% власником фармкомпанії, йдеться у пресрелізі «Фармак», пише Forbes.

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З цим придбанням «Фармак» збільшує частку ринку та зміцнює позицію у сегментах діабетології, нервової системи та жіночого здоров’я в ЄС, зазначила компанія.

Придбаний бізнес повністю відповідає вимогам законодавства та високим етичним і корпоративним стандартам «Фармак». Закриття відбулося після виконання умов угоди та відповідних регуляторних процедур, йдеться у пресрелізі.

Інвестиційно-банківська компанія FinPoint виступила ексклюзивним фінансовим радником «Фармак» щодо цього придбання. Фінансовим радником продавця була Swiss Merchant Corporation SA, швейцарська інвестиційно-консалтингова компанія.