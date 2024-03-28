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28 березня 2024, 14:30

Темпи зростання квартального прибутку BYD впали до дворічного мінімуму

Компанія BYD заявила, що її прибуток у IV кварталі збільшився на 18,6%. Це найповільніший приріст за 3 місяці з початку 2022-го. Просідання динаміки обумовлене зниженням продажів електрокарів на китайському ринку, викликаним жорсткою війною цін. Минулого кварталу чистий прибуток BYD досяг ¥8,67 мільярда, а виторг збільшився на 15,1%, до ¥180,04 мільярда. Річний чистий прибуток фірми збільшився на 80,7%, до 30,04 мільярда доларів, відзначають аналітики LBLV.

Компания BYD продала 1,8 млн электромобилей и гибридов за 2022 год • Avto.review

Раніше BYD змогла шляхом агресивної кампанії знижок потіснити Tesla на ринку Піднебесної. Цього року фірма почала діяти у даній сфері ще активніше. На початку поточного тижня вона встановила стартову вартість оновленої версії Seal на 5,3% нижче за її попередницю. Найбільша знижка, яку BYD запропонувала з початку 2024 року, дорівнює 21,6%. Минулого року автовиробник знизив розцінки 13 моделей, що охопили близько 93% сукупного продажу КНР. Середній розмір знижки дорівнював 17%.

Нинішнього року у війну розцінок вступило кілька нових гравців. Серед них опинилися Geely Auto, GAC Aion, Leapmotor та Xpeng. Поки програми знижок цих фірм не здатні зрівнятися з пропозиціями BYD.

Темпи зростання продажів електромобілів у Китаї у 2023 році суттєво знизилися

Експерти зазначають, що остання низка зниження цін неминуче викличе скорочення рентабельності. Ця тенденція може бути здебільшого згладжена суворим контролем витрат BYD і експортом, що підвищується, за вищими розцінками. Аналітики чекають, що цього року китайська компанія експортує 300−400 тисяч машин. Минулого року BYD продала за кордон понад 240 тисяч машин (8% від загального продажу).

Реалізація автівок та пов'язаних з ними товарів принесла компанії 80% від її операційного виторгу. Валовий прибуток від цих операцій за 2023-й склав 23,02% (на 2,63 п. п. вище, ніж роком раніше). 26 березня компанія представила малолітражний електричний автомобіль Yuan Up (нове поповнення лінійки Dynasty). Його початкова вартість складає 96,8 тисячі доларів.

Під час розробки нової моделі використовувалася архітектура електрокарів e-Platform 3.0. Має рамну конструкцію, на якій встановлені лопатеві батареї. Це рішення здатне забезпечити запас ходу, що перевищує тисячу кілометрів, передають на lblv.com.

Продаж електрокарів у КНР 2023-го збільшився на 20,8%. 2022-го цей показник піднявся на 74,2%. При цьому збільшення продажів гібридних авто сповільнилося із 160,5% до 82,5%. Китай запроваджує стимулюючі заходи, залучаючи обережних споживачів. Для цього в країні запровадили програми обміну машин та скорочення початкового внеску за автомобільними кредитами.

Катерина Матвєєва, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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