Збитки іноземних компаній від виходу з росії перевищили $107 мільярдів

Корпоративний вихід із росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад $107 млрд у вигляді списань та втрати доходів. Про це повідомляє Reuters.

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Обсяг збитків іноземних компаній зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року, що підкреслює масштаби фінансового удару по корпоративному світу від агресії рф.

«Оскільки вторгнення росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація західних режимів санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки», — сказав Ян Мессі, керівник відділу корпоративної розвідки EMEA, консалтингової компанії з глобальних ризиків S-RM.

Москва вимагає знижки принаймні 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу компаній, часто приймаючи номінальні комісії всього в один рубль.

Цього року продажі активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International та Yandex NV були оголошені на загальну суму майже $10 млрд зі знижками до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів. При цьому французька компанія зазнала загальних збитків у $1,3 млрд.

Москва вже взяла під тимчасовий контроль активи кількох західних компаній, зокрема Fortum, Carlsberg, OMV та Uniper.

Близько 1 000 компаній вже вийшли з рф. Але сотні компаній досі працюють у росії або призупинили свій бізнес, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту.

До компаній, які все ще працюють або ведуть бізнес у росії, входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt. Інші, у тому числі Intesa Sanpaolo, стикаються з бюрократичними перешкодами у спробі піти.