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28 березня 2024, 12:04

Релокація бізнесу: Куди найчастіше переїжджають компанії

Майже 19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації від початку 2022 року. Найпопулярнішим напрямкам для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. 173 компанії, які переїхали, згодом знову повернулись у свій регіон. Про це пише Опендатабот.

Майже 19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації від початку 2022 року.

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Куди переїжджає бізнес

18 944 переїзди бізнесу з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні від початку повномасштабної війни.

Найчастіше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі — 39,4% від загальної кількості. Також до топу увійшли компанії у сфері будівництва та нерухомості — 6% та 4,4% відповідно.

Найчастіше підприємці переїжджають з Києва (33,2%) та Дніпропетровщини (9,6%), а також з Київської області (8,5%).

Водночас у ці ж регіони бізнес найчастіше й переїжджає. Так, Київ став лідером серед регіонів, куди релокуються підприємства — майже 28% від загальної кількості релокацій.

Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Київської області: цей шлях обрали 981 компанія. Другим за популярністю став напрямок з Київської області до Києва — 780 бізнесів. Замикає трійцю маршрут з Києва до Дніпропетровщини — 779 компаній.

Варто зазначити, що 173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону.

Найчастіше бізнес повертався до Києва — 59 компаній. Проте 626 підприємств вже неодноразово переїжджали, але так і не повернулись до свого рідного місця реєстрації.

Джерело: Мінфін
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