Курс валют на 28 березня: долар в банках додав 4 копійки, а в обмінниках 12 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 4 копійки. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та 12 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,49 грн. Євро купують за 42,31 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,36−39,47, євро — 42,85−43,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,34−39,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,50−42,51 грн/євро.