Минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 439 970 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ
28 березня 2024, 8:10
Втрати ворога за 27 березня: 780 російських окупантів, 10 танків та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 439970 (+780) осіб,
- танків — 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 13237 (+21) од,
- артилерійських систем — 10963 (+32) од,
- РСЗВ — 1021 (+2) од,
- засоби ППО — 729 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8590 (+22),
- крилаті ракети — 2017 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14595 (+56) од,
- спеціальна техніка — 1800 (+6)
Джерело: Мінфін
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