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28 березня 2024, 11:16

Австрійський концерн Wienerberger продав свої заводи у росії

Австрійський концерн Wienerberger продав два заводи з виробництва цегли, розташовані у Володимирській області та Татарстані. Про це пише РБК.

Австрійський концерн Wienerberger продав два заводи з виробництва цегли, розташовані у Володимирській області та Татарстані.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У головному офісі Wienerberger інформацію про угоду підтвердили. Там пояснили, що у зв'язку з геополітичною ситуацією компанія вирішила піти з російського ринку у 2022 році.

Структурування угоди виявилося дуже складним в умовах законодавства, що постійно змінюється, проте «продаж місцевого бізнесу російській сімейній групі був успішно завершений», зазначив представник Wienerberger.

За його словами, сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі. З продажем активів завершився Wienerberger із російського ринку, резюмували у компанії.

Довідка

Загалом у концерну Wienerberger близько 200 виробничих майданчиків у 28 країнах світу. Він випускає будівельну кераміку, у тому числі цеглу, блоки, різні види бруківки та черепиці. Виторг Wienerberger за минулий рік досяг 4,2 млрд євро, а прибуток після вирахування податків — 334,4 млн євро.

Джерело: Мінфін
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