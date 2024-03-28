JP Morgan передбачив зростання ціни бареля Brent до $100 через скорочення видобутку

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що говорять у банку

Рішення росії про добровільне додаткове скорочення видобутку нафти у другому кварталі може наблизити вартість нафти Brent до $100 за барель уже до вересня, вважають експерти банку.



Дії росії можуть підштовхнути ціни до $90 за барель Brent вже у квітні, попередили експерти. У травні ціна може сягнути $95 за барель і наблизитися до $100 за барель до вересня, прогнозують аналітики JP Morgan. Це сприятиме збереженню тиску на адміністрацію США напередодні президентських виборів у країні.



Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у червні на лондонській біржі ICE зараз торгуються поблизу рівня $85 за барель.

На думку аналітиків JP Morgan, за такого очікуваного зростання нафтових котирувань ціна на бензин у США може піднятися до $4 за галон до травня, що стане найвищим рівнем з літа 2022 року.



Зростання цін на нафту може посилитися, якщо альянс ОПЕК+ на зустрічі у червні продовжить обмеження нафтовидобутку до кінця 2024 року, вважають у банку.

Аналітики JP Morgan вважають, що в такій ситуації найбільш очевидним механізмом зниження ціни та відновлення балансу попиту та пропозиції у короткостроковій перспективі може стати виведення на ринок нафти зі стратегічних запасів США обсягом до 60 млн барелів.

Скорочення видобутку

росія планує скоротити нафтовидобуток до кінця другого кварталу додатково на 471 тис. барелів на добу, обнуливши обмеження щодо експорту нафти та нафтопродуктів. У першому кварталі ці обмеження становили 500 тис. барелів на день. Таким чином, за розрахунками агентства, до кінця другого кварталу видобуток нафти в країні опуститься приблизно до 9 млн барелів на добу.



З жовтня 2022 року країни ОПЕК+ запровадили квоти на видобуток нафти: тоді росія та інші учасники об'єднання домовилися знизити видобуток на 2 млн барелів на добу нижче за рівень серпня 2022 року. Надалі учасники угоди неодноразово змінювали квоти для підтримки стабільності та балансу нафтових ринків.



Наступне засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) відбудеться 3 квітня. JMMC об'єднує найбільших виробників нафти ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію, росію та Об'єднані Арабські Емірати.

Моніторинговий комітет ОПЕК+ навряд чи внесе будь-які зміни до політики видобутку нафти до наступної зустрічі у червні, повідомили джерела Reuters. Наступна зустріч міністрів країн ОПЕК відбудеться 1 червня 2024 року.