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28 березня 2024, 10:47

Reuters дізнався про проблеми з платежами за російську нафту в Китаї, ОАЕ та Туреччині

росія стикається із затримкою платежів за нафту і паливо, оскільки банки Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посилили контроль за дотриманням санкцій США. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. За їхніми даними, іноді затримки сягають кількох місяців.

Росія стикається із затримкою платежів за нафту та паливо, оскільки банки Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посилили контроль за дотриманням санкцій США, пише Reuters з посиланням на вісім джерел з банківської та торгової сфери.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів письмових гарантій того, що жодна фізична чи юридична особа з американського SDN-листа не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу, уточнює агентство.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank та Dubai Islamic Bank призупинили роботу кількох рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами, повідомили два джерела Reuters.

При цьому, за даними чотирьох співрозмовників агентства, банк Mashreq в ОАЕ, турецькі банки Ziraat та Vakifbank, а також китайські банки ICBC та Bank of China продовжують обробляти платежі, але на це витрачаються «тижні або місяці».

Mashreq відмовився від коментарів агентству. Банки FAB та DIB з ОАЕ, турецькі Ziraat та Vakifbank, китайські ICBC та Bank of China не відповіли на прохання Reuters про коментарі.

Нагадаємо

Наприкінці лютого банкам ОАЕ довелося посилити перевірку платежів, оскільки їх попросили надати дані американським банкам-кореспондентам та казначейству США, якщо вони проводять трансакції до Китаю від імені російської юридичної особи, повідомило одне з банківських джерел агентства.

«Це стало важко, і навіть не через доларові трансакції. Іноді на проведення прямої угоди між юанем і рублем йдуть тижні», — розповів агентству один із трейдерів.

Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден підписав указ про заходи проти іноземних банків та інших фінансових установ, які причетні до операцій, пов'язаних із постачанням товарів для російського оборонно-промислового комплексу у сфері технологій, оборони, будівництва, аерокосмічної, обробної галузей.

Серед обмежень — заборона відкриття кореспондентських чи наскрізних рахунків США, блокування майна іноземних банків США. При анонсуванні цього указу у Білому домі припустили, що серед заходів може бути відключення банків від фінансової системи США у разі підтримки росії.

Джерело: Мінфін
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