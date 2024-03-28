У Будапешті продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців

В Будапешті продовжили безкоштовний проїзд для біженців з України до 30 вересня 2024 року. Про це повідомили у Будапештському транспортному центрі.

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Водночас з 1 квітня можливість безкоштовного проїзду для українських біженців не поширюватиметься на деякі приміські автобуси та електричку HÉV в межах Будапешта.

Як скористатися

Для того, що скористатися безплатним проїздом, необхідно пред'явити один із українських документів, за яким можна ідентифікувати особу:

паспорт;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з українською адреси проживання для інших іноземних громадян.

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім: експресу 100E до аеропорту, фунікулера до Будайської фортеці, екскурсійних рейсів та катерів.