Чехія ввела санкції проти Медведчука

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Що відомо

Уряд розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. Йдеться про колишнього українського народного депутата Віктора Медведчука, компанію «Голос Європи» та пропагандиста Артема Марчевського.

До чого тут Медведчук

За словами Фіали, Медведчук керував низкою впливових мереж у рф і особисто пов'язаний із диктатором Володимиром Путіним.

«У Чехії компанія використовує „Голос Європи“, який є юридичною особою, яка перебуває в санкційному списку», — сказав він.

Марчевський також бере участь у цих заходах. За словами Фіали, діяльність групи виходить за межі Чехії і демонструє довгострокові зусилля росії щодо впливу на демократичні процеси в Європі.

Уточнюється, що додані до списку санкцій особи прагнули вплинути в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.

Також вказується, що Медведчук таємно фінансує «Голос Європи» і дає вказівки Марчевському, який фактично керує компанією.