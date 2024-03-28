27 березня Чехія розширила список санкцій проти рф. До списку обмежень потрапив колишній український народний депутат Віктор Медведчук. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише iROZHLAS.
Чехія ввела санкції проти Медведчука
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
Уряд розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. Йдеться про колишнього українського народного депутата Віктора Медведчука, компанію «Голос Європи» та пропагандиста Артема Марчевського.
До чого тут Медведчук
За словами Фіали, Медведчук керував низкою впливових мереж у рф і особисто пов'язаний із диктатором Володимиром Путіним.
«У Чехії компанія використовує „Голос Європи“, який є юридичною особою, яка перебуває в санкційному списку», — сказав він.
Марчевський також бере участь у цих заходах. За словами Фіали, діяльність групи виходить за межі Чехії і демонструє довгострокові зусилля росії щодо впливу на демократичні процеси в Європі.
Уточнюється, що додані до списку санкцій особи прагнули вплинути в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.
Також вказується, що Медведчук таємно фінансує «Голос Європи» і дає вказівки Марчевському, який фактично керує компанією.
Коментарі