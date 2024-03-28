Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала 12 кейсів до списку ненадійних інвестиційних проєктів.
28 березня 2024, 8:28
Нацкомісія поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами
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Хто потрапив до списку
- Брокерська платформа CapitalProf
- Криптовалютні біржі Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD, IncCrypto, ABNBITFX, RWB Group
- Торговельна платформа Advanced Mining
- Трейдингові платформи DotBig, ParadTrade і xChief Ltd,RoboForex, Fondexx, а також платформа Avalon Technologies.
Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.
Джерело: Мінфін
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