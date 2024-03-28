Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 11 копійок

Національний банк України встановив на 28 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,2273 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 28 березня встановив офіційний курс євро на рівні 42,44 грн. Європейська валюта подешевшала на 25 коп.

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