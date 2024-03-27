До закриття міжбанку курс долара зріс на 24 копійки у купівлі та на 25 копійок у продажу. Євро зросло на 22 копійки у купівлі у продажу.
27 березня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 27 березня: долар та євро відновили ріст на міжбанку
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Відкриття 27 березня
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Закриття 27 березня
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Зміни
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39,10/39,12
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39,34/39,37
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24/25
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42,33/42,35
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42,55/42,57
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22/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,45 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 43,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,33−42,35, євро — 42,85−43,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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