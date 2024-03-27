Ринкова капіталізація компанії MicroStrategy оновила історичний максимум, перетнувши позначку в $31,85 млрд, згідно з Companies Market Cap, пише incrypted.com.
27 березня 2024, 18:59
Капіталізація MicroStrategy оновила історичний максимум
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За даними порталу, фірма посідає 606 місце в рейтингу найбільших компаній у світі за цим показником.
Також відзначимо зростання вартості акцій MicroStrategy (MSTR). З початку 2024 року приріст склав приблизно 200%, на момент написання MSTR торгується поблизу $1880:
З початку 2023 року ціна акцій MicroStrategy зросла зі $141 до $670,71, тоді експерти 10x Research назвали їх переоціненими.
Джерело: Мінфін
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