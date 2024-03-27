В Мінприроди порахували орієнтовні збитки від удару рф по ДніпроГЕС

Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

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Пошкодження ГЕС

Внаслідок масованої ракетної атаки рф 22 березня відбулося пошкодження ДніпроГЕС. У результаті екоінспекторами ДЕІ було зафіксовано засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

За словами Стрільця, наразі ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС.

Також під час ефіру Руслан Стрілець розповів про поводження з відходами руйнації, які утворюються внаслідок постійних обстрілів рф території України.

Він повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.