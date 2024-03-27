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27 березня 2024, 14:06

Bitget запустила акцію зі спотової торгівлі BTC/USDT та ETH/USDT з нульовою комісією за транзакції

19 березня 2024 р. Bitget запустила промоакцію зі спотової торгівлі BTC/USDT та ETH/USDT з нульовою комісією за транзакції.

Період проведення промоакції: 19 березня, 18:00:00 — 20 травня, 17:59:59 (UTC+8)

Докладніше:

1. Користувачі матимуть можливість торгувати BTC/USDT та ETH/USDT на споті без комісії за транзакції по ордерах мейкера та тейкера.

2. Для участі у промоакції можна застосовувати спотову торгівлю, ботів для спотової торгівлі та спотовий копітрейдинг.

3. Комісії API не мають права брати участь у промоакції і повинні дотримуватись існуючих стандартів комісій за транзакції.

4. Торгові пари BTC/USDT та ETH/USDT з нульовою комісією не будуть одночасно кваліфікуватися на отримання кешбеку.

5. Ваш обсяг торгівлі BTC/USDT та ETH/USDT не враховується при визначенні VIP-рівня.

6. Комісія за трансакцію стягуватиметься як зазвичай після промоакції. Ви можете ознайомитися з тарифами для отримання додаткової інформації.

Примітка.

1. Bitget буде серйозно перевіряти і вживати належних заходів проти акаунтів, які займаються шахрайською поведінкою, такою як торгівля «миттям» і неправильно підібрані ордери.

2. Bitget залишає за собою право вносити зміни в умови цієї промоакції або скасувати її в будь-який час без попереднього повідомлення на свій розсуд.

3. Bitget залишає за собою право на остаточне тлумачення цієї промоакції. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки.

Відмова від відповідальності

Попри високий потенціал зростання, криптовалюти піддаються високому ринковому ризику та волатильності. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам проводити самостійне дослідження та інвестувати на власний ризик.

Джерело: Мінфін
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