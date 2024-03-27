Більшості з опитаних українців не подобається ідея надання доступу податкової до банківської таємниці

Близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду. Підтримують у той чи інший спосіб пропозицію 30% респондентів. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

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Так, Національна стратегія доходів на 2024−2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).

Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше.