Binance співпрацюватиме з українським сервісом онлайн-покупок Meest Shopping

Платформа Binance разом з українським сервісом доставки товарів з інтернет-магазинів Європи та США, Meest Shopping, анонсують партнерство.

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Що це означає

Це співробітництво надасть користувачам Binance та клієнтам Meest Shopping унікальні можливості для участі у спеціальних маркетингових акціях, які дозволять їм отримати грошові винагороди та використовувати їх для здійснення покупок, а також взяти участь у розіграші цінних подарунків.

Партнерство між Binance та Meest Shopping демонструє відкритість традиційної індустрії до криптовалют, пропонуючи ідею використання криптовалюти як додаткового інструменту в програмах лояльності.

Довідка

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США, які не мають прямої доставки в Україну. Завдяки сервісу українці мають змогу отримувати онлайн-покупки з 11 країн світу. Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.