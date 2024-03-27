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27 березня 2024, 14:15

Україна на сьогодні запланувала імпорт електроенергії з п'яти країн

27 березня й протягом доби Україна запланувала імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг 12 802 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

27 березня й протягом доби Україна запланувала імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

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Ситуація в енергосистемі

Як зазначають в Укренерго, у всіх постраждалих містах повністю заживлена критична інфраструктура, частково відновлено роботу електротранспорту.

Також відновлена можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок ракетних та дронових атак росіян на енергооб'єкти. Але на підстанціях «Укренерго», які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів.

Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами — тобто діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Де застосовані обмеження споживання

Наразі обмеження споживання застосовані на:

  • Харківщині
  • Одещині

В Хмельницькій області та Кривому Розі наразі обмежень немає.

Але при зростанні споживання Диспетчерський центр «Укренерго» буде вимушений застосувати заходи обмеження споживання.

Ракетна атака

22 березня рф здійснила найбільш масову атаку на енергосистему, поціливши, зокрема, кількома ракетами в ДніпроГЕС, пошкодивши ТЕС, ПС, магістральні та розподільчі мережі. Майже в половині областей України 22 березня довелося обмежувати постачання електрики.

Джерело: Мінфін
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