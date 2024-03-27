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27 березня 2024, 15:46

МВФ візьме участь у регулюванні в Україні ринку капіталу

Міжнародний валютний фонд в оновленій програмі в рамках механізму розширеного фінансування EFF, зокрема, визначив заходи щодо покращення врегулювання ринку віртуальних активів. У МВФ зазначили, що чинна законодавча база для віртуальних активів може створювати ризики для цінової стабільності та ефективності монетарної трансмісії. Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Міжнародний валютний фонд в оновленій програмі в рамках механізму розширеного фінансування EFF, зокрема, визначив заходи щодо покращення врегулювання ринку віртуальних активів.

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Як зазначається у релізі до кінця грудня 2024 року Національний банк та НКЦПФР, за технічної допомоги МВФ та після консультацій із його співробітниками, мають спільно підготувати оновлений варіант законодавства щодо регулювання ринку віртуальних активів та узгодити його з найкращими міжнародними практиками.

Також до кінця грудня 2024 року НКЦПФР повинна підготувати проєкт вимог до капіталу фінансових посередників, який має відповідати законодавству ЄС.

Окрім того, на виконання Національної стратегії доходів, Україна має також визначити принципи оподаткування віртуальних активів. Вони повинні бути узгоджені з правилами ЄС, зокрема, з урахуванням обміну інформацією та ініціатив Глобального форуму ОЕСР. Ця робота буде підтримана технічною допомогою з боку FAD МВФ та інших міжнародних партнерів з розвитку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 березня 2024, 17:21
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Без них нам, *** … Ето ещо сладко…
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