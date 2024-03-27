Соцмережа Трампа вийшла на біржу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 березня 2024, 12:38

Соцмережа Трампа вийшла на біржу

Соцмережа кандидата у президенти США Дональда Трампа успішно дебютувала на біржі, її оцінили у $8 млрд. Акції Trump Media & Technology Group у перший день торгів на Nasdaq подорожчали на 16%. Про це пише Reuters.

Соцмережа кандидата у президенти США Дональда Трампа успішно дебютувала на біржі, її оцінили у $8 млрд.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дебют відбувся шляхом злиття з компанією-оболонкою Digital World Acquisition Corp. За перший день її акції подорожчали до $57,99.

На максимумі вартість Trump Media & Technology Group перевищувала $79 за акцію. Вони торгуються під тикером DJT — Дональд Дж. Трамп.

Трамп створив власну соцмережу Truth Social після того, як його забанили у Facebook і Twitter після заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Згодом Трампа розблокували в обох соцмережах, але він вирішив залишитися в Truth Social.

Трампу належить майже 60% акцій компанії, його частка зараз оцінюється приблизно в $4,6 млрд.

CNN пише, що ринкова капіталізація Trump Media & Technology Group очевидно завищена: компанія спалює гроші, зазнає збитків, а його основний продукт Truth Social втрачає користувачів.

«Не схоже, що цей бізнес стане великою і прибутковою компанією. Я цілком упевнений, що ціна зрештою впаде до $2 за акцію і може опуститися навіть нижче, якщо компанія витратить гроші, отримані від злиття», — сказав професор фінансів бізнес-школи Університету Флориди Джей Ріттер.

Він порівняв успішний дебют соцмережі Трампа із «мемними» акціями, які зростали під час пандемії коронавірусу лише завдяки інтересу з боку роздрібних трейдерів.

Щомісячна аудиторія Truth Social — лише 494 000 активних користувачів. Це у 150 разів менше, ніж у X (75 млн), і у 290 разів менше, ніж у Facebook (142 млн). Навіть недавно створена соцмережа Threads має у десять разів більше користувачів, ніж Truth Social.

Проте головна проблема компанії — це те, що її майбутнє нерозривно пов'язане з однією людиною. «Трамп — голова правління, основний акціонер і найпопулярніший користувач. Це одна людина, і їй 77 років», — сказав Метью Кеннеді, старший стратег інвестбанку Renaissance Capital.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами