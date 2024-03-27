Швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтів із російським громадянством

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Що відомо

За його словами, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, а в росії жодних доходів не одержують і податків не сплачують.

Наразі швейцарські банки дивляться на будь-які зв'язки своїх клієнтів із росією, каже партнер мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова. У її практиці цього року був випадок, коли після перевірки трансакцій один із банків закрив рахунок громадянина Швейцарії за те, що він багато років тому перевів кілька сотень євро своїй тещі до росії. При цьому російського паспорта він не мав.

Також один швейцарський банк відмовився відкрити рахунки декільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, каже керівник банківської практики юридичної компанії Amond & Smith Іван Тихоненя. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство росії та ВНЖ у Швейцарії, повідомив співрозмовник «Вєдомостей» у цій компанії.

Рішення окремих банків Швейцарії закривати рахунки росіянам з подвійним громадянством обумовлено комплаєнс-міркуваннями, каже юрист колегії адвокатів Delcredere Артем Касумян. Він наголосив, що наявність у клієнта російського паспорта змушує банки витрачати ресурси на додаткові перевірки.

Російський паспорт стає у Швейцарії «чорною міткою» через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій, каже співрозмовник «Вєдомостей» в одному з брокерів. За його словами, кредитні організації відносять клієнтів з громадянством росії до категорії високого ризику і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад, підвищені комісії.

Раніше в 2022—2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менш як $1 млн, а для нових клієнтів, що залишилися, з росії підняли поріг входу до $5−10 млн, нагадав співрозмовник. Після цього заможні росіяни кинулися отримувати місцевий ВНЖ, але тепер банки дивляться не тільки на наявність посвідки на проживання і навіть не на швейцарський паспорт, а на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у росії і чи платить там податки, уклало джерело видання.