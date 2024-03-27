Курс валют на 27 березня: долар в банках втратив 5 копійок, євро — 8 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та не змінився у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та подешевшав на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,50 грн. Євро купують за 42,32 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,30−39,42, євро — 42,80−43,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,10−39,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,33−42,35 грн/євро.