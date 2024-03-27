Постачання iPhone до Китаю впало на 33%

Постачання iPhone в Китаї в лютому впали приблизно на 33% в порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лютневе падіння — це вже другий місяць поспіль, коли обсяги постачання знижуються. За даними Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, у січні компанія відвантажила загалом близько 5,5 млн одиниць, що приблизно на 39% менше телефонів, ніж у попередньому році.

Загальний китайський ринок смартфонів також скоротився майже на третину в лютому. Аналітики все ще прогнозують зростання протягом року, але очікують, що продажі iPhone продовжать погіршуватися.