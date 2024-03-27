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27 березня 2024, 10:45

Український стартап OneNotary залучив $5 млн

Український стартап OneNotary, який допомагає американським нотаріусам засвідчувати документи онлайн, оголосив про закриття раунду серії A на суму $5 млн та початок партнерства з DocuSign, йдеться у повідомленні компанії.

Український стартап OneNotary, який допомагає американським нотаріусам засвідчувати документи онлайн, оголосив про закриття раунду серії A на суму $5 млн та початок партнерства з DocuSign, йдеться у повідомленні компанії.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоПопередні інвестиції - $1,75 млн від низки українських та міжнародних фондів — стартап залучив на початку 2022-го.
Фото:forbes.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Попередні інвестиції — $1,75 млн від низки українських та міжнародних фондів — стартап залучив на початку 2022-го. Тоді середня оцінка для такого раунду коливалася у межах $10−15 млн.

З новим фінансуванням оцінка OneNotary ближче до $20−25 млн, повідомило Forbes Ukraine джерело.

Раунд очолила компанія Jackson Square Ventures за участю засновника DocuSign Тома Гонсера, а також існуючих інвесторів DocuSign Ventures, GoodPaper Ventures, Digital Future, The LegalTech Fund, та u.ventures.

Залучені кошти будуть спрямовані на маркетинг та продажі, зміцнення партнерських відносин та подальший розвиток набору продуктів OneNotary.

DocuSign та OneNotary уклали офіційне партнерство з метою інтеграції OneNotary у лінійку нотаріальних рішень DocuSign. Інтеграція буде запущена на початку цього літа.

Нагадаємо

Продукти OneNotary використовують десятки тисяч нотаріусів і клієнтів у США. За останній рік компанія збільшила дохід, а ринок її нотаріусів по всій країні виріс до понад 30 000.

Джерело: Мінфін
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