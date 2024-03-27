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27 березня 2024, 10:16

Укрпошта випустить марку, присвячену звитяжному місту Охтирка (фото)

27 березня Укрпошта презентує нову поштову марку «Міста Героїв. Охтирка». На марці зображено зруйновану внаслідок ворожого удару будівлю Охтирської міської ради.

27 березня Укрпошта презентує нову поштову марку «Міста Героїв.

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Деталі

Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться в київському головпоштамті (01001) та в місті Охтирка Сумської області (відділення 42706).

Одночасно з введенням в обіг поштової марки, в Охтирці вводиться в дію спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Місто Героїв. Охтирка. 42706».

Тираж марки — 1 080 000 примірників. Номінал марки — U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток.

Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 50 000 примірників, папки — 400 примірників. Художник поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — Володимир Таран.

Нагадаємо

Вшановуючи міста-герої, Укрпошта вже презентувала 4 поштових випуски — «Херсон — це Україна!», «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» та «Міста Героїв. Харківщина».

Джерело: Мінфін
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