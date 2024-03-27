Укрпошта випустить марку, присвячену звитяжному місту Охтирка (фото)

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Деталі

Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться в київському головпоштамті (01001) та в місті Охтирка Сумської області (відділення 42706).

Одночасно з введенням в обіг поштової марки, в Охтирці вводиться в дію спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Місто Героїв. Охтирка. 42706».

Тираж марки — 1 080 000 примірників. Номінал марки — U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток.

Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 50 000 примірників, папки — 400 примірників. Художник поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — Володимир Таран.

Нагадаємо

Вшановуючи міста-герої, Укрпошта вже презентувала 4 поштових випуски — «Херсон — це Україна!», «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» та «Міста Героїв. Харківщина».