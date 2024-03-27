Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 439 190 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 березня 2024, 8:23
Втрати ворога за 26 березня: 1030 російських окупантів, 11 танків та 25 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 439190 (+1030) осіб,
- танків — 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 13216 (+9) од,
- артилерійських систем — 10931 (+27) од,
- РСЗВ — 1019 (+0) од,
- засоби ППО — 728 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8578 (+25),
- крилаті ракети — 2015 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14539 (+41) од,
- спеціальна техніка — 1794 (+5)
Джерело: Мінфін
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