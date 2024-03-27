Canva купила розробника дизайнерського софту Affinity, щоб конкурувати з Adobe

Платформа веб-дизайну Canva придбала розробника дизайнерського софту Affinity, щоб конкурувати з компанією Adobe, яка лідирує в індустрії цифрового дизайну. Про це повідомляє The Verge.

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Canva отримує право власності на Affinity Designer, Photo і Publisher — три популярні творчі програми для Windows, Mac і iPad, які надають функції, подібні до програмного забезпечення Adobe Illustrator, Photoshop і InDesign відповідно.

Офіційно сума угоди не розголошуюєься, але Bloomberg повідомляє, що вона оцінюється в «кілька сотень мільйонів фунтів стерлінгів».

Придбання має сенс, оскільки австралійська компанія намагається залучити більше творчих професіоналів. Станом на січень цього року платформа дизайну Canva залучала щомісяця близько 170 млн користувачів по всьому світу.

«Це багато людей, які, ймовірно, не використовують еквівалентне програмне забезпечення Adobe, як-от Express, але, на відміну від Adobe, Canva не має власних дизайнерських програм, призначених для творчих професіоналів, таких як ілюстратори, фотографи та відеоредактори», — пише видання.

Згідно з даними Canva, програмами Affinity користуються понад 3 млн користувачів у всьому світі — це лише частка користувачів Adobe, але тут не можна недооцінювати Affinity.

Рішення зробити свої додатки Affinity одноразовою покупкою без постійної плати за підписку принесло лояльну базу шанувальників, особливо серед творчих людей, які активно шукають альтернативи екосистемі дизайну Adobe на основі підписки.

В інтерв'ю виданню Sydney Morning Herald співзасновник Canva Кемерон Адамс сказав, що програми Affinity залишаться відокремленими від платформи Canva, але з часом слід очікувати деяких невеликих інтеграцій.

Завдяки Affinity та її 90 співробітникам у Великій Британії Canva має більше можливостей конкурувати з Adobe на широкому ринку творчого програмного забезпечення.

А з огляду на те, наскільки привабливою для творчих людей є платформа Canva, орієнтована на простоту, вона може мати реальний шанс переманити професіоналів, які втомилися наповнювати кишені Adobe.

Canva

Заснована близько десяти років тому Canva придбала сім компаній у Європі, включаючи стартап у галузі візуального штучного інтелекту Kaleido.ai, а також Pexels та Pixabay. У 2023 році Canva відкрила свою європейську штаб-квартиру в Лондоні.