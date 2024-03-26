До закриття міжбанку курс долара впав на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро впало на 17 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
26 березня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 26 березня: долар та євро на міжбанку пішли вниз
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Відкриття 26 березня
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Закриття 26 березня
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Зміни
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39,27/39,30
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39,10/39,12
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17/18
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42,57/42,60
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42,40/42,40
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17/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,05−39,50 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 43,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,25−39,40, євро — 42,80−43,01 грн.
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Джерело: Мінфін
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