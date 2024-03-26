Кабмін схвалив законопроєкт про відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів

Сьогодні, 26 березня, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який спрямований на вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Цей крок має на меті відновлення середньострокового планування та адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна», — йдеться в повідомленні.

Основні положення проєкту зосереджені на:

Відновленні середньострокового планування бюджетів громад, що допоможе їм краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;

Підтримці регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, забезпечуючи їм необхідну гнучкість у бюджетному плануванні;

Розширенні можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії, з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

Зазначається, що такі зміни спрямовані на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.