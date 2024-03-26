Сьогодні, 26 березня, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який спрямований на вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
26 березня 2024, 18:02
Кабмін схвалив законопроєкт про відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів
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«Цей крок має на меті відновлення середньострокового планування та адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна», — йдеться в повідомленні.
Основні положення проєкту зосереджені на:
- Відновленні середньострокового планування бюджетів громад, що допоможе їм краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;
- Підтримці регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, забезпечуючи їм необхідну гнучкість у бюджетному плануванні;
- Розширенні можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії, з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.
Зазначається, що такі зміни спрямовані на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.
Джерело: Мінфін
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