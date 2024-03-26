SWIFT готується до інтеграції цифрових валют центробанків

Міжнародна система SWIFT оголосила про плани запуску платформи для цифрових валют центробанків (CBDC). Про це повідомляє Reuters.

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SWIFT успішно завершив 6-місячне тестування платформи за участю 38 членів групи центральних банків, комерційних банків і розрахункових платформ.

Платформа фокусується на забезпеченні взаємосумісності CBDC різних країн, навіть якщо вони побудовані на різних базових технологіях. Це допоможе мінімізувати ризики фрагментації платіжної системи.

Систему також можна використовувати для складних торгових та валютних платежів. Її автоматизація може значно прискорити та здешевити ці процеси.

Більшість центральних банків світу (близько 90%) досліджують можливість випуску цифрових версій своїх валют.

Деякі країни, такі як Багамські острови, Нігерія та Ямайка, вже запустили CBDC. Китай також просунувся в тестуванні електронного юаня. Європейський центральний банк розробляє цифровий євро.