Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Українська провідна» (ЄДРПОУ 24594270) на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану. Йдеться у повідомленні регулятора.
26 березня 2024, 17:11
НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру КС «Українська провідна»
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Що відомо
«Українська провідна» мала ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:
- на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
- на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 березня 2024 року.
Обсяг активів КС
Обсяг активів спілки станом на 1 лютого 2024 року становив 586,23 тис. грн (0,04% від загального обсягу активів кредитних спілок станом на 01 жовтня 2023 року), зобов’язання становили 599,30 тис. грн (0,007% від загального обсягу).
Джерело: Мінфін
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