НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру КС «Українська провідна»

Що відомо

«Українська провідна» мала ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 березня 2024 року.

Обсяг активів КС

Обсяг активів спілки станом на 1 лютого 2024 року становив 586,23 тис. грн (0,04% від загального обсягу активів кредитних спілок станом на 01 жовтня 2023 року), зобов’язання становили 599,30 тис. грн (0,007% від загального обсягу).