Лондонська фондова біржа почне торгівлю криптовалютними ETN у травні 2024 року

28 травня 2024 року Лондонська фондова біржа (LSE) почне торгівлю біржовими нотами (ETN) на біткоїни та Ethereum . Емітенти ETN повинні підготувати відповідну документацію до 15 квітня 2024 року, йдеться в заяві біржі, пише incrypted.

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Що відомо

Представлений LSE документ містить низку вимог до емітентів, серед яких підготовка докладного плану та отримання дозволу від Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA). За даними біржі, торгівля криптовалютними ETN буде доступна тільки професійним інвесторам.

«Обравши дату 28 травня, ми взяли до уваги, що емітентам знадобиться час для відповідності вимогам, детально описаним в інформаційному бюлетені. Криптовалютні ETN, допущені до торгівлі на LSE, підходять тільки для професійних трейдерів».

Що таке ETN

ETN — це типи незабезпечених боргових цінних паперів, які відстежують базовий індекс активів і торгуються на фондовому ринку.

Таким чином, криптовалютні ETN дозволять інвесторам торгувати цінними паперами, які відображають ефективність криптоактивів на біржі.

У січні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запуск спотових біткоїн-ETF. Цей продукт доступний як інституціоналам, так і роздрібним інвесторам. Однак британські трейдери поки що не мають доступу до біткоїн-ETF у США.