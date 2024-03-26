росія постачає нафту до Північної Кореї в обмін на озброєння — ЗМІ

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Що відомо

Цього місяця щонайменше пʼять північнокорейських танкерів вирушили для збору нафтопродуктів із порту Східний на Далекому Сході росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Постачання, що розпочалися 7 березня, є першими документально підтвердженими прямими морськими поставками з росії з того часу, як Рада Безпеки ООН — зі схвалення москви — запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, зайшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у Східному порту.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, розвантажилися.

«Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними із суден найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять у порт і виходять із нього», — сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI. — Деякі з цих суден також внесені до списку ООН, а це означає, що їм не можна навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти".

Колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї Хʼю Гріффітс заявив, що ситуація свідчить про «чітку домовленість щодо бартеру „зброя в обмін на нафту“, яка відкрито порушує санкції».

Дослідники RUSI підрахували, що зафіксовані постачання нафти зі порту Східний за лічені тижні можуть становити 125 000 барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти.