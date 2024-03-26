росія постачає нафту до Північної Кореї в обмін на озброєння — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2024, 16:16

росія постачає нафту до Північної Кореї в обмін на озброєння — ЗМІ

росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН. Про це пише Financial Times.

росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН.
Фото:zn.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Цього місяця щонайменше пʼять північнокорейських танкерів вирушили для збору нафтопродуктів із порту Східний на Далекому Сході росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Постачання, що розпочалися 7 березня, є першими документально підтвердженими прямими морськими поставками з росії з того часу, як Рада Безпеки ООН — зі схвалення москви — запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, зайшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у Східному порту.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, розвантажилися.

«Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними із суден найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять у порт і виходять із нього», — сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI. — Деякі з цих суден також внесені до списку ООН, а це означає, що їм не можна навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти".

Колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї Хʼю Гріффітс заявив, що ситуація свідчить про «чітку домовленість щодо бартеру „зброя в обмін на нафту“, яка відкрито порушує санкції».

Дослідники RUSI підрахували, що зафіксовані постачання нафти зі порту Східний за лічені тижні можуть становити 125 000 барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Uuu123
Uuu123
26 березня 2024, 17:28
#
Ну, а тем временем наши лучшие друзья советуют украинцам перестать обстреливать рашисткие заводы по переработке нефти и не стрелять вообще по территории эрефии. Это же обостряет ситуацию, у них даже очко сжимается что бы признать не легитимным так называемого президента эрефии
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами