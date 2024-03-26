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26 березня 2024, 14:40

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі

Україна сьогодні імпортує понад 18 600 МВт-год електроенергії, повідомило Міністерство енергетики в ранковому зведенні. Це найбільший показник з початку року.

Україна сьогодні імпортує понад 18 600 МВт-год електроенергії, повідомило Міністерство енергетики в ранковому зведенні.

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Енергосистему продовжують відновлювати після найбільшого удару за весь час війни, що стався 22 березня.

Минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК «Укренерго» застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях, а у пікові години — й у Хмельницькій області.

У Херсоні через потепління вирішили достроково завершити опалювальний сезон.

Харків теж учора оголосив про відключення теплопостачання, але там ситуація набагато складніша, місцева ТЕЦ-5 повністю зруйнована.

Нагадаємо

У ніч проти 22 березня росія використала для атаки на Україну 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу. Протиповітряній обороні вдалося збити 55 «шахедів» та 37 ракет.

Нічний обстріл 22 березня 2024 року голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав найбільшою атакою на енергетичну систему України за час війни.

Джерело: Мінфін
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