У Києві завершується опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Опалювальний сезон у Києві планується завершити вже з 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Очільник столиці Нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

«Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення», — зазначив мер.

За його словами, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.