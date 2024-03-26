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26 березня 2024, 13:32

У Києві завершується опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Опалювальний сезон у Києві планується завершити вже з 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Опалювальний сезон у Києві планується завершити вже з 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.
Фото: freepik.com

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Очільник столиці Нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

«Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення», — зазначив мер.

За його словами, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+9
propodail
propodail
26 березня 2024, 14:08
#
Дуже правильне рішення
+
0
SZlats
SZlats
26 березня 2024, 14:51
#
Затянули с этим и так на неделю да бы бедные конторы ахметки заработали еще больше
+
0
propodail
propodail
26 березня 2024, 15:01
#
І якраз було холодно ці дні
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